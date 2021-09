Ineens stonden er agenten voor de deur in Harderwijk: ‘Het is serieus mis met uw vrouw’

D, T of DT? Biblio­theek helpt bij opfrissen van taalvaar­dig­heid

30 augustus Hoe moet het ook al weer? Een d, een t of dt? Wanneer hun of hen en wanneer als of dan. Hoofdbrekens zijn het af en toe en vooral wanneer de taalvaardigheid door de jaren is weggezakt. Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft daarom een onlineopfriscursus voor volwassenen ontwikkeld.