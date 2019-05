Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

Onbedoeld gratis parkeren op Scheepssin­gel Harderwijk

6:00 De parkeerautomaat aan de Scheepssingel vertoont de laatste tijd kuren. Het ding is vaak buiten werking of betalen met pin gaat niet. Klanten kunnen bijgevolg vaak gratis parkeren. De gemeente Harderwijk tast voorlopig in het duister over de oorzaak van de storing.