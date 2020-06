Investeren in lokale groene stroom in Harderwijk weer mogelijk, Endura start nieuwe projecten

De 'koopzondag­oor­log' vol met discussies en ruzie: is dat het wel waard?

7 juni Het is bijna overal traditie. Daar waar geen koopzondag is, schreeuwen ondernemers dat ze open willen, óók op zondag. In Elburg hielden winkeliers vorige week zelfs een illegale koopzondag. Ondernemers in andere overwegend christelijke gemeenten in Oost-Nederland kregen de laatste jaren wel steeds vaker hun zin na een ‘koopzondagoorlog’. Wat heeft dat die gemeenten gebracht?