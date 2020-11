Inwoners van Stedenwaard in Harderwijk gaan hun huizen verwarmen met water uit het Wolderwijd

Brandweer op Veluwe zoekt dringend mensen die overdag kunnen uitrukken, zoals Hubert (56)

22 oktober Als de nood hoog is, wil iedereen hulp van de brandweer. Ook overdag. Maar juist op dat moment is het speuren naar inzetbare vrijwilligers. Dus is de brandweer op de Veluwe op zoek naar mannen en vrouwen als Hubert Bruijnes (56) uit Elburg. Ook al is het voor een paar uur.