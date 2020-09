Is dat nou een portret of een foto? Harderwijkse Sarah (24) mag meedoen aan prestigieuze kunstwedstrijd

Vrieling is net begonnen aan het derde jaar van de opleiding Docent Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Het schilderen heeft ze meegekregen van haar moeder, die ook beeldend kunstenares is. Als kind woonde ze jarenlang in Roemenië, waar haar moeder ook een eigen atelier had en een bekende kunstenares was. ,,Ik ben mijn hele leven al bezig met tekenen en schilderen. Toen ik een jaar of 17 was, kwam ik erachter dat ik ook heel realistisch kon tekenen en schilderen.”