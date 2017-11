Is de ChristenUnie wel of niet tegen de koopzondag in Harderwijk?

De ChristenUnie is eind vorige week net als het CDA en Gemeentebelang, zonder enig tegengeluid, akkoord gegaan met aanpassing van de winkeltijdenverordening. Daardoor mogen de winkels in Harderwijk open op de zondagen 3 en 24 december tussen 12.00 en 18.00 uur.

Meerderheid

Voor de drie partijen die tegen zijn, zou dat ook lastig zijn geworden. Het CDA heeft inmiddels bekendgemaakt zich na de verkiezingen in maart volgend jaar niet langer te verzetten tegen invoering van (een beperkt aantal) koopzondagen. Gemeentebelang zou in een stemverklaring nog een keer hebben moeten toelichten dat de fractie ernstig verdeeld is.

Andere formulering

Vooral voor de ChristenUnie ligt het moeilijk. Juist vanavond spreken de leden over de koopzondag, in het kader van het verkiezingsprogramma voor maart 2018. In 2014 was nog duidelijk dat de partij tegen de koopzondag is. Fractievoorzitter en lijsttrekker Marcel Companjen heeft eerder dit jaar al laten doorschemeren dat nu mogelijk een andere formulering wordt gekozen. In de achterban zijn volgens hem mensen die geen bezwaar hebben tegen de koopzondag; anderen zijn juist fel tegen. Naast Harderwijk zijn er voor zover bekend geen andere gemeenten waar de ChristenUnie instemt met de invoering van koopzondagen.