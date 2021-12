Is warmtenet Harderwijk op tijd klaar voor nieuwe bewoners? Dat wordt een race tegen de klok

Datacenter Zeewolde levert restwarmte, maar kunnen we daar straks iets mee?

De Amerikaanse datagigant Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, staat voor de deur in Zeewolde. Niets lijkt de vaststelling van het bestemmingsplan volgende maand in de weg te staan. Of het gaat lukken de restwarmte uit de datahallen te benutten in de huiskamers en keukens in Zeewolde en Harderwijk, is onzeker.

26 november