Jan Brokken is de eerste van een rij bekende schrijvers die naar Harderwijk komen

Met de komst van de bekende literaire auteur Jan Brokken naar Harderwijk is zondag 1 december de aftrap gegeven voor een nieuwe start van de Literair Culturele Stichting Apollo in Harderwijk.

,,We gaan weer bekende schrijvers naar Harderwijk halen,’’ vertelt voorzitter Fred Kapelle van de literaire club in Harderwijk. ,,De lezing van Jan Brokken met pianist Marcel Worms is de eerste activiteit. Volgend jaar willen we in ieder geval nog twee bekende schrijvers naar Harderwijk halen, we denken aan Kader Abdolah en we willen graag een vrouwelijke schrijver uitnodigen.’’

De herrijzenis van de literaire club moet een tweede leven met een lange adem worden. Kapelle: ,,Het is de bedoeling het lang vol te houden, maar voorlopig hebben we voor 2019 en 2020 een subsidie ontvangen van de gemeente Harderwijk. En we hebben een sponsor, het bedrijf Roostershop uit België.’’

Adriaan van Dis

Het was alweer acht jaar geleden dan de literaire kring Apollo een bekende schrijver naar Harderwijk haalde. Adriaan van Dis was in 2011 gast op het 25-jarig bestaan van Apollo. In de jaren erna heeft de kring zich noodgedwongen moeten beperken tot kleinschaligere activiteiten, met vooral lokale dichters en schrijvers. ,,We zijn een organisatie met vrijwilligers,’’ verontschuldigt de voorzitter zich. ,,We kunnen de bekende schrijvers niet meer betalen. Een beetje bekende schrijver kost duizend euro, topschrijvers vragen drieduizend euro.’’

Jan Wolkers

In het verleden, vooral eind jaren tachtig en in de jaren negentig, was Apollo één van de bekendste literaire organisaties van Nederland. Auteurs kwamen graag naar Harderwijk. De bekendste schrijvers van Nederland en België gaven hier lezingen. Van Jan Wolkers tot Conny Palmen, van Arnon Grunberg tot Herman Brusselmans, Van Drs P tot Joost Zwagerman, alle bekende auteurs traden op in Harderwijk, niet zelden voor uitverkochte zalen.

Fondsen zoeken

,,Apollo had in die jaren sponsoren en kapitaalkrachtige bestuursleden,’’ zegt de huidige voorzitter Kapelle. ,,Nu is dat minder, maar we hebben enkele nieuwe bestuursleden en willen weer een beetje kant op van vroeger. Dat betekent dat we gaan zoeken naar subsidies, fondsen en sponsoren. Ook zoeken we samenwerking met de bibliotheek en boekwinkels, om samen weer de bekende schrijvers naar Harderwijk te kunnen halen.’’

Bibliotheek

Jack van Zundert van de bibliotheek Noordwest Veluwe en van boekhandel Bruna in Harderwijk is positief over de toenadering: ,,Door samen te werken bereik je meer. Ik heb wel eens een poging gedaan met alle boekwinkels in de regio dingen te organiseren. Vijf procent meer lezers zou al mooi zijn. Bekende schrijvers trekken nieuw publiek. Ik zie een samenwerking met Apollo zeker zitten.’’

Frits Spits

De bibliotheek Noordwest Veluwe heeft in de afgelopen jaren nog wel af en toe bekende auteurs naar Harderwijk en de regio weten te halen. Bijvoorbeeld Ronald Giphart, Nico Dijkshoorn, Mart Smeets, Kluun. Van Zundert: ,,Binnenkort hoop ik Frits Spits naar de regio te halen voor een lezing over het boek dat hij schreef over de dood van zijn vrouw. Ik denk dat hij komt, dit jaar nog.’’

Volledig scherm Jan Brokken vertelt in de Catharinakapel in Harderwijk over muziek en reizen, pianist Marcel Worms (l) speelde op de vleugel. © Hemmy van Reenen