Japanse duizendknoop duikt vaker op in Harderwijk

Niet alleen langs de Groene Zoomweg, maar ook elders in Harderwijk is de Japanse duizendknoop aangetroffen.

Graafmachines zijn langs de Groene Zoomweg bezig om de geluidswal weg te graven omdat de snelgroeiende exoot hier in de grond bleek te zitten. In de wintermaanden sterft de plant, maar in het voorjaar schieten de stengels weer omhoog, tot drie of vier meter.

Bij navraag stelt de gemeente dat de plant op meerdere locaties in Harderwijk is aangetroffen. Daar is niet eerder melding van gemaakt. Op de vraag om welke plekken het gaat kon de gemeente nog geen antwoord geven. 'Op alle bekend zijnde locaties is de grond weggehaald', meldt een woordvoerder wel per mail.

Restant

Op de vraag of bekend is hoe het komt dat de Japanse duizendknoop in de geluidswal langs de Groene Zoomweg terecht is gekomen stelt de gemeente dit niet zeker te weten. 'Het kan zijn dat een restant van een wortel van de Japanse duizendknoop is meegekomen met grondaanvoer', staat in de mail.

De gemeente zegt het nu onder controle te hebben. De situatie op de nu bekende plekken wordt twee jaar in de gaten gehouden. 'En als er dan geen nieuwe aanwas van deze plant is geconstateerd gaan wij ervan uit dat het niet opnieuw terugkomt'. schrijft de gemeente. 'Volledige garantie kunnen wij niet geven net als bij overige grondgebieden in de gemeente.'

Plantonderzoeker Chris van Dijk van Wageningen Universiteit (WUR), dé specialist op het gebied van deze plant, waarschuwt dat de plant zich niet zomaar gewonnen geeft. Zijn afdeling bij de WUR is bezig met onkruidbestrijding in stedelijk gebied, waarbij het vaak gaat om exoten als de Japanse Duizendknoop. Hij adviseert gemeenten en bouwers.

Op de website van de universiteit in Wageningen staat dat er niet één methode aan te wijzen is als meest geschikte bestrijdingstactiek. 'De beste resultaten worden geboekt door het combineren van bestrijdingsmethoden en deze over langere periode toe te passen.'