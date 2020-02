Jasper L. vrijgesproken voor seksafspraak met 14-jarig meisje in Harderwijk

De eerste aanklacht tegen Jasper L. was dat dat hij via social media een ontmoeting had voorgesteld aan een minderjarig meisje, zodat hij bij haar ontuchtige handelingen kon verrichten, ook wel grooming genoemd. De man nam inderdaad via social media contact op met het meisje. Al snel nam de meerderjarige tante van het meisje, en later een meerderjarige medewerkster van Undercover in Nederland, het appen met de man over. Zij deden zich voor als het minderjarig meisje. Tijdens het appen met de tante stelde de man een ontmoeting en ontuchtige handelingen voor. Geen van de voorstellen voor de ontmoeting zijn dus gedaan aan het minderjarige meisje. Dit was volgens de tenlastelegging wel vereist. Daarom spreekt de rechtbank de man vrij van de aanklacht grooming. Dat de man in de veronderstelling verkeerde dat hij de voorstellen aan het minderjarige meisje deed, leidt de rechtbank niet tot een andere conclusie.