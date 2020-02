Jasper L. wil na mogelijke straf voor seksafspraak met 14-jarig meisje weer in Harderwijk wonen

VIDEOAls het aan de officier van justitie ligt, dan draait de 61-jarige Jasper L. uit Harderwijk de cel in en wordt hij daarna opgenomen in een kliniek. L. zou online hebben aangepapt met jonge meisjes en ze seksueel getinte video’s hebben gestuurd. Hij werd eind november in het tv-programma Undercover in Nederland ‘ontmaskerd’ toen hij een van de meisjes naar Harderwijk lokte voor seks . Jasper L. is nog niet klaar met programmamaker Alberto Stegeman en wil een rechtszaak tegen hem aanspannen. Daarnaast wil hij na een mogelijke straf gewoon weer in Harderwijk komen wonen.

‘Een digitale kinderlokker’, noemde de officier van justitie de man donderdag in de Zutphense rechtbank. De Belgische autoriteiten klopten aan bij hun Nederlandse collega’s, toen een 13-jarig meisje daar tijdens een therapiesessie een usb-stick aan haar psycholoog gaf. Daarop was een masturberende L. te zien.

Hij had de beelden in december 2018 naar haar gestuurd via Facebook-messenger, maar wist naar eigen zeggen niet dat ze zo jong was.

Een week nadat de Harderwijker zich voor deze zaak had moeten melden op het politiebureau, ging hij opnieuw de fout in. Dit keer met een 14-jarig meisje dat begin september vorig jaar allerlei seksueel getinte video’s en chatberichten van hem kreeg via Snapchat.

Spervuur

,,Dit meisje kreeg een spervuur aan expliciete berichten van hem, van ’s ochtends vroeg tot 17.00 uur als zijn vrouw weer thuiskwam’’, legde de officier uit. Vervolgens verleidde L. haar om naar Harderwijk te komen om ‘te vrijen’.

Wat hij niet wist, was dat een tante van het meisje de chat inmiddels had overgenomen en programmamaker Alberto Stegeman van Undercover in Nederland had ingeschakeld. Toen de ontmoeting eenmaal plaatsvond, kwam niet het slachtoffer maar een -meerderjarige- actrice opdagen.

En daar zit hem de crux, volgens L. en zijn advocaat Nijhof. In hoeverre was hier nou sprake van grooming van een kind van 14 jaar oud, als in werkelijkheid haar volwassen tante en het team van Undercover in Nederland de gesprekken met hem voerden?

,,Ik wist ook helemaal niet dat dit meisje zo jong was. Toen ik die actrice ontmoette tijdens de afspraak dacht ik echt dat zij het was en probeerde ik haar te zoenen,’’ aldus L. Dat onderstreept volgens hem zijn goede intenties. Bovendien vindt de verdediging het onduidelijk wie nou eigenlijk het initiatief nam voor de ontmoeting. L. of het team van Stegeman en de tante van het meisje?

Boos

Hoe dan ook, de Harderwijker is ontzettend boos op de programmamaker. ,,Ik ga een rechtszaak tegen hem aanspannen’’, beloofde hij ter zitting. En als hij straks vrij komt, gaat hij gewoon weer naar Harderwijk, tot verbazing van de voorzitter van de rechtbank.

,,Weet u hoeveel mensen die uitzending hebben gezien’’, vroeg hij de verdachte. ,,Jawel maar mij is onrecht aangedaan. Moet ik er dan voor weglopen’’, antwoordde L.. Zijn huwelijk is inmiddels op de klippen gelopen, met zijn kinderen heeft hij naar eigen zeggen nog goed contact. Opname in een kliniek vindt hij niet nodig, hij kan het wel af met ambulante hulp.

Eis

Maar daar ziet de officier geen heil in. Die eiste vijftien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk en een verplichte opname in een kliniek met een proeftijd van drie jaar. ,,Deskundigen hebben gezien dat meneer borderline heeft en narcistische trekken. Daarnaast is er een seksuele stoornis, waar intensieve behandeling voor nodig is om herhaling te voorkomen.’’

Het verweer dat L. in feite met Undercover in Nederland en de tante van het slachtoffer chatte, verwierp hij. ,,Daar zijn richtlijnen voor in de nieuwe cybercrime-wet, die dit ondervangen. Feit blijft dat meneer dacht met een 14-jarig meisje af te spreken voor seks en dat is strafbaar.’’

Vonnis over twee weken.