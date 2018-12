Jassen om te plukken in park Harderwijk

Net al eerder in andere plaatsen in binnen- en buitenland werden zondagavond jassen de bomen gehangen, bedoeld voor mensen met een te smalle beurs voor een dure aanschaf. Het maakt deel uit van een actie via Facebook waarin mensen werden opgeroepen jassen in te leveren die doelloos in de kast of op zolder liggen terwijl ze nog goed van kwaliteit zijn.