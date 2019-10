Je baby voorlezen helpt om taalproblemen te voorkomen

BoekStart is een project om ouders met jonge baby's al naar de bibliotheek te halen. ,,Het is belangrijk dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd al kennismaken met lezen,’’ zegt bibliotheekmedewerkster Rorije. ,,Voorlezen en lezen met kinderen voorkomt taalachterstand en taalproblemen. Via BoekStart krijgen alle ouders die hun kind na de geboorte komen aangeven bij de Burgerlijke Stand een cadeaubon, die ze bij de bibliotheek kunnen inwisselen. Op die manier hopen we ze aan het voorlezen te krijgen. Het blijkt dat kinderen die al heel jong met lezen kennismaken, minder vaak taalachterstand hebben. De bibliotheek Harderwijk was een van de eerste bibliotheken in Nederland die BoekStart op pakten.’’