'Je hoort soms mensen lachen en kijken'

Marijn de Bruijn (35) uit Harderwijk trekt veel bekijks van het publiek in de haven van Harderwijk. Hij zit met een wetsuit aan in een soort autoband op het water. Met flippers aan zijn voeten beweegt hij zich voort. Blijkt een Belly Boat te zijn, en is voorzien van de modernste snufjes, zoals sonar. Brengt hem op plekken waar andere vissers nooit kunnen komen. Favoriet zijn de randmeren, midden tussen in de rietkragen. Daar zag hij onlangs nog op een paar meter afstand een ijsvogel jagen op vis. "Prachtig!".