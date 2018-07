'Je moet je tempo gewoon aanpassen'

Jaap (73) en Uka (72) Dijkstra: ,,We zijn onderweg naar de Zwarte Boer. Daar gaan we lekker even de Stentor lezen die we vanmorgen hebben gekocht. We wonen in Leiden en we liggen nu een paar dagen met de motorboot in de Vissershaven in Harderwijk. Vroeger hebben we daar ook gelegen, toen nog met een Lemster aak. Toen vonden we het nogal rommelig met die bedrijven aan de haven, maar het is prachtig geworden, met die bruggen en dat strandje. Echt een compliment. En nu zitten we hier met de fiets in het bos, ook heerlijk. Dat is voor ons heel bijzonder. Je komt op het water aan en dan ga je de snelweg over en zit je in het bos. De hitte? Ach, je moet je gewoon aanpassen. Dat hebben we door ons werk in de tropen wel geleerd. Het is belangrijk dat je je tempo aanpast en dat je veel drinkt. En vooral niet in je blootje in het zand gaan liggen. Dat zie je veel mensen toch doen, maar in de tropen zit niemand in de zon. Maar nu fietsen we verder, naar de Zwarte Boer.