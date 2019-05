Johan en Thea Kok stoppen met broodjes, brandstof en carwash en richten zich op bios

Kinderen aan het roer voor een gezelliger Stromen­waard in Harderwijk

11:30 Hoe krik je de leefbaarheid in een wijk als Stromenwaard in Harderwijk op? Door kinderen het roer in handen te geven. Als kapitein van de wijk mogen ze vanaf 22 mei om de beurt twee weken lang hun ‘droomprojectje’ uitvoeren. Een experiment van gemeente, woningstichting Uwoon en welzijnsorganisatie ZorgDat, dat bij welslagen navolging gaat krijgen.