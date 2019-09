Jongen (17) met drugs betrapt en opgepakt in Harderwijk

De aanhouding vond plaats in het Friesegrachtpark in Harderwijk. De jongen werd gesnapt met 30 gram wiet en hasj op zak. ,,Hij wordt verdacht van drugsbezit en op basis van de hoeveelheid is hem ook handel ten laste gelegd", laat Ten Brinke in een reactie weten. De jongen is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Door het Verdachten Afhandel Team zal hij worden verhoord over zijn drugsbezit.