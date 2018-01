Joop 'koopzondag' van de Veere (69) moet wijken voor Mark Saiboo (26)

Op de derde plek van de lijst staat nu Mark Saiboo (26), tot voor kort commissielid van D66 in de gemeenteraad. Saiboo was bij de raadsverkiezingen van 2014 nummer vier van die partij, die nu twee zetels heeft. Hij is onlangs overgestapt naar Gemeentebelang.

De lijst van Gemeentebelang wordt aangevoerd door huidig fractievoorzitter Gerrit Kevelam, op plek twee staat raadslid Bert Holleman. Achter nummer vier Van de Veere staat partijvoorzitter Henk Leeuwis als vijfde op de kandidatenlijst.

Het partijbestuur had Saiboo hoog op de lijst gezet met als argument dat de fractie moet verjongen. Maar volgens Van de Veere is dat niet de ware reden. ,,Verjongen is prima, maar dat doe je niet een maand voor de verkiezingen. Ik ben opzij gezet om de koopzondag.''

Van de Veere stemde in oktober vorig jaar onverwacht in met een motie van de PvdA om in december twee koopzondagen te houden bij wijze van proef. Tot dan had hij steeds met zijn partij tegen gestemd als het ging om koopzondagen. Met zijn voorstem was er een nipte meerderheid van 15 tegen 14 (CDA, ChristenUnie en fractiegenoten Kevelam en Holleman).

Dat kwam hem direct op een stevige reprimande te staan van het partijbestuur. Voorzitter Leeuwis stelde in een officiële verklaring dat Van de Veere zich niet aan de afspraken had gehouden. Dat werd later binnen de partij uitgesproken.

Maar nu is het volgens Van de Veere alsnog de reden hem 'op een onwelvoeglijke manier' te passeren. Tijdens de ledenvergadering van vorige week had hij zich nog ingezet om op plek twee of drie te komen. Maar het bestuur liet gisteren weten bij de voorgestelde volgorde te blijven.