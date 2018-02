Joop 'Koopzondag' van der Veere uit Gemeentebelang gezet

Raadslid Joop van der Veere (69) is niet langer lid van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden. Hij is door het bestuur uit de partij gezet.

Het was een 'zeer zwaar besluit', zo schrijft de partij in een verklaring. In het 30-jarig bestaan van Gemeentebelang is dit nog nooit voorgekomen, zo laat voorzitter Henk Leeuwis weten. De echtgenote van Van der Veere is eveneens uit de partij gezet.

Provoceren

'De laatste tijd hebben zij zich als lid gedragen op een wijze, die beslist niet bevorderlijk is voor onze vereniging en die de belangen van onze vereniging ernstig schaadt', zo schrijft het partijbestuur. 'Met name hebben zij zich de laatste dagen op niet mis te verstane wijze kwetsend en provocerend gedragen tegenover andere leden van onze partij. Zij waren niet bereid hun gedrag aan te passen'.

Hierdoor is volgens het bestuur van Gemeentebelang een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' ontstaan binnen de raadsfractie. Dit alles heeft het bestuur ertoe doen besluiten het lidmaatschap van het echtpaar Van der Veere te ontbinden.

Straf

Vorige week werd bekend dat Joop van der Veere op plek 4 was beland op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Het raadslid was het daar niet mee eens. Van der Veere stelde dat hij werd gestraft omdat hij vorig jaar instemde met het houden van twee koopzondagen. Zijn opstelling was een grote verrassing voor de partij.

De kritiek werd weersproken door het bestuur van de partij, dat verjonging van de fractie als reden noemde. De tweede plek die vier jaar geleden nog werd bezet door Van der Veere, is namelijk overgenomen door de 26-jarige Mark Saiboo.

Raadslid

Van der Veere heeft besloten om zijn raadszetel te behouden. Hij gaat de komende maanden dus verder als eenmansfractie.

Fractievoorzitter Gerrit Kevelam betreurt dat het zo ver heeft moeten komen. ,,Binnen onze fractie heb ik altijd zeer prettig samengewerkt met Joop. Ik vind het dan ook erg jammer dat zo is gelopen." Tegelijkertijd heeft Kevelam ook begrip voor het besluit van het bestuur. ,,Joop kon zich niet verzoenen met het feit dat hij op plek 4 van de kandidatenlijst was beland. Dat leidde tot zoveel gedoe, dat het onmogelijk werd om de samenwerking voort te zetten."

Verwacht

Dat Van der Veere heeft besloten om zijn raadszetel te behouden, verbaast Kevelam geenszins. ,,Ik had ook niet anders verwacht en ik kan mij dat ook goed voorstellen. Het verbaasde mij eerlijk gezegd dat hij niet direct uit de fractie was gestapt, nadat bekend was dat hij twee plekken was gezakt op de kandidatenlijst."