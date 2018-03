Joop – koopzondag – Van der Veere zag vertrek al aankomen

Tot begin dit jaar was hij lid van de driekoppige fractie van Gemeentebelang. Na onenigheid binnen de partij was hij daarna verder gegaan als eenmansfractie en Fractie van der Veere deed ook mee aan de verkiezingen. Hij had zich vooral geprofileerd als voorvechter van de koopzondag.

Proef

Nadat hij jarenlang met Gemeentebelang tegen invoering van de zondagverkoop had gestemd ging hij in december plotseling mee met het voorstel van de voorstanders om twee koopzondagen op proef te houden. Dat leidde tot de aanduiding Joopzondag.

Teleurgesteld? ,,Teleurgesteld is niet het goede woord’’, zegt hij. ,,Maar jammer is het wel’’, voegt hij daar in zijn soms onnavolgbare logica aan toe. Hij wil maar zeggen: ,,Je moet het ook realistisch zien.’’ En dat is dat hij geen tijd en geen geld had voor een uitgebreide campagne. ,,Dus ik had er wel rekening mee gehouden dat ik het niet zou halen.’’