'Joopzondag' nog lang niet zeker in Harderwijk

ANALYSEDe weg lijkt vrij voor de invoering van de koopzondag in Harderwijk, nu Joop van der Veere verder gaat als eenmansfractie. Hij komt donderdag met een voorstel dat winkelopenstelling op zondag mogelijk moet maken. Maar krijgt hij de handen in de gemeenteraad wel op elkaar voor de 'Joopzondag'?

Op papier lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de motie van Van der Veere. Het raadslid heeft zich afgesplitst van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden (GB). Doordat hij niet langer verbonden is aan GB, hebben de voorstanders van de koopzondag een numerieke meerderheid in de gemeenteraad: 15 tegen 14.

Overwinning

Maar zo simpel is het niet. Het is namelijk nog maar de vraag of de andere fracties Van der Veere deze overwinning gunnen. Toen Van der Veere nog deel uitmaakte van de fractie van GB, heeft hij meerdere malen aangekondigd voor invoering van de koopzondag te zullen stemmen, indien die mogelijkheid zich voor zou doen. Het bleef telkens bij woorden. Toen het puntje bij het paaltje kwam, trok het raadslid, onder druk van zijn partij, de keutel weer in. Dit gedraai werd hem niet in dank afgenomen in de gemeenteraad.

Uiteindelijk ging Van der Veere toch overstag. Tot ieders verrassing stemde hij afgelopen november in met een voorstel van de PvdA voor het houden van twee koopzondagen in december. Van der Veere was even de held van de stad. Hij mocht zelfs de allereerste koopzondag openen door in de Luttekepoortstraat een lintje door te knippen. Voor de raadsleden die al jaren strijden voor invoering van de koopzondag, was dit een klap in het gezicht. Een politicus die vrijwel de gehele raadsperiode dwars heeft gelegen, mocht plotseling met de eer strijken.

Kleine kans

Daarom is de kans klein dat de motie die Van der Veere donderdag in gaat dienen, het gaat halen. ,,Dan staat onze koopzondag dus voor altijd te boek als de 'Joopzondag'", zo vertrouwde een anoniem raadslid deze krant toe. ,,Daar werken wij niet aan mee." Als alleen deze persoon donderdag al tegenstemt, haalt het voorstel van Van der Veere het niet.