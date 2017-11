Jorg en Sander trots op 'hun' Pluktuin

Peter Sels lijsttrekker CDA Har­der­wijk-Hier­den

8 november Peter Sels (53) is lijsttrekker van het CDA in Harderwijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Volgens partijvoorzitter Robert de Vries is Sels de politiek leider van CDA Harderwijk-Hierden en daarom is hij deze week tijdens de ledenvergadering unaniem verkozen als lijsttrekker. De verdere kandidatenlijst wordt in december bekend gemaakt.