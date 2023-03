Josine (69) uit Harderwijk verbaasd als ze centrum ziet vollopen: ‘Gaat er gefietst worden of zo?’

Overleg over tijdelijke huisves­ting statushou­ders in leegstaan­de vakantiewo­ning Doornspijk; buren ongerust

In het gebied nabij zandverstuiving De Haere in Elburg wordt een voormalig vakantiehuis mogelijk gebruikt voor tijdelijke huisvesting van statushouders of vluchtelingen uit Oekraïne. Op initiatief van een kerk in Nunspeet overlegt de kerkelijke organisatie De Thuisgevers hierover met de gemeente Elburg. Naaste buren maken zich zorgen. ,,Ik zit er niet op te wachten.’’