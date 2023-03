Josine (69) uit Harderwijk verbaasd als ze centrum ziet vollopen: ‘Gaat er gefietst worden ofzo?’

met videoDat de terugkeer van de halve marathon in Harderwijk weer even wennen was voor omwonenden? Voor Josine Mak (69) in ieder geval. De inwoonster van het centrum keek verbaasd op, toen ze het centrum zag vol lopen. ,,Ik dacht nog, wordt er gefietst of zo?”