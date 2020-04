‘Jullie zijn toppers’: Politie Harderwijk steekt medewerkers St Jansdal hart onder de riem

Man dreigt winkelper­so­neel in Harderwijk in gezicht te spugen en met corona te besmetten

22:49 Een 46-jarige man is vandaag door de politie in Harderwijk de wacht aangezegd nadat hij winkelpersoneel in Winkelcentrum Tweelingstad dreigde in het gezicht te spugen en ze met corona te besmetten.