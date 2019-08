Justitie: 67-jarige man uit De Krim heeft schuld aan dodelijk ongeval op N34 bij Emmen

Een 67-jarige man uit De Krim is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan een dodelijk ongeluk, 13 juli vorig jaar bij Emmen. De officier van justitie eiste een werkstraf van 180 uur. Daarnaast zou hij een jaar niet mogen rijden. De verdachte heeft ontzettend veel spijt en staat in contact met de nabestaande van het slachtoffer. De rechter: ,,Dat is prijzenswaardig.”

Dit gebeurde er een jaar geleden:

Op onverklaarbare wijze kwam de inwoner van De Krim op de verkeerde weghelft terecht. Een vrouwelijke automobilist kon hem met veel moeite net ontwijken. Ze raakte zijn auto nog wel aan de buitenspiegel. Een motorrijder uit Emmen reed achter haar. Zijn aanstaande echtgenote (63) zat bij hem achterop.

Ook de motorrijder probeerde de automobilist te ontwijken via de rechter weghelft, maar toen stuurde de bestuurder plotseling naar rechts. De motorrijder - een 64-jarige man uit Emmen - werd geraakt. Hij kwam onder de auto terecht en overleed ter plaatse.

Rolstoel

De vrouw die bij hem achterop zat, raakte zwaar gewond. Zij verloor haar levenspartner en haar been. Het slachtoffer is blijvend gehandicapt en zat dinsdag in een rolstoel in de rechtszaal.

De man uit De Krim zat dinsdag duidelijk geëmotioneerd in de rechtbank. Hij had geen advocaat. Bij wijze van uitzondering mocht zijn echtgenote van de rechter naast hem zitten. De man verklaarde dat hij zich niets meer van het ongeval kan herinneren. ,,Ik heb een black out gehad. Mijn vrouw riep: ‘Pas op! Een vrachtwagen!’ Toen heb ik naar rechts gestuurd.”

Knal

De vrouw heeft verklaard dat zij wakker schrok van een knal. Uit onderzoek en de getuigenverklaringen zou blijken dat het de knal van de eerste auto, die de spiegel raakte, moet zijn geweest. Als de vrouw niet wakker was geworden en had geroepen, was de automobilist uit De Krim waarschijnlijk vol op de vrachtwagen gereden.

De verdachte is in het ziekenhuis onderzocht. Hij had geen alcohol of medicijnen in het bloed. Volgens de officier is geen medische verklaring gevonden voor de black-out van de automobilist. Ook heeft hij niet te hard gereden.

Quote Hij is zonder noodzaak naar verkeerde weghelft gegaan. Officier van justitie

Wel vindt de officier dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan onvoorzichtig rijgedrag. ,,Hij is zonder noodzaak naar verkeerde weghelft gegaan. Vervolgens heeft hij plotseling teruggestuurd. Hij heeft de voor hem uitgeweken motorrijder niet gezien, met alle noodlottige gevolgen van dien.”

Volgens de officier bestaat geen twijfel dat er een verband is tussen het ongeval en het rijgedrag van de man uit De Krim. ,,Het enkele feit dat hij het niet meer weet, is onvoldoende om vast te stellen dat sprake was van onmacht. Het gaat om schuld, geen opzet. Hem wordt geen roekeloosheid verweten.”

Brokstukken

Getuigen, waaronder een agent die in zijn vrije tijd toevallig ook in de buurt reed, hebben verklaard dat de automobilist heel langzaam naar links ging. Toen de agent later in de achteruitkijkspiegel keek, zag hij de brokstukken door de lucht vliegen.

Spijt

De verdachte uit De Krim zei dat het hem heel erg spijt. Hij heeft onlangs een gesprek gehad met de vrouw die door het ongeval gehandicapt raakte en haar partner verloor. Dat gesprek, zo zei de vrouw in de rechtbank, heeft haar goed gedaan. Over ruim een week hebben ze een tweede afspraak.

De officier vindt dat het van beide kanten moed vergt om zo’n gesprek aan te gaan. ,,Het is prijzenswaardig.”