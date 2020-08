Kamervragen nadat Harderwijkse agent werd bespuugd door dronken man

De PVV heeft Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een incident in Harderwijk waarbij wijkagent Alex Braakenburg werd bespuugd. De PVV wil van de minister weten of agenten na een spuugincident in alle gevallen duidelijkheid kunnen krijgen of zij eventueel besmet zijn met een ziekte.

In de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag werd wijkagent Braakenburg uit het niets in zijn gezicht gespuugd door een man die even daarvoor was aangehouden wegens openbare dronkenschap. ,,Ik proefde zijn bloed in mijn mond. Zo ongelooflijk smerig en mensonterend. Een walgelijke ervaring", zei de agent hierover tegen de Stentor.

Braakenburg zei zich zorgen te maken over de eventuele gevolgen die het spuugincident zou kunnen hebben voor zijn gezondheid. Want wat als de agent bloed in zijn mond heeft gehad van een man die is besmet met hiv, hepatitis of corona? ,,Ik zit er best mee moet ik zeggen. Is hij besmettelijk? Mijn leven en mijn gezondheid en dat van mijn directe omgeving zijn mij zeer dierbaar.”

Besmettingsgevaar

Bij de verdachte van het spuugincident werd een bloedtest afgenomen. Voordat die test gedaan kan worden en de uitslag van de test aan bijvoorbeeld een bespuugde agent kan worden doorgegeven, moet daar eerst toestemming voor komen van de verdachte. PVV-Kamerlid Lilian Helder wil van minister Grapperhaus weten of hij vindt dat een agent niet alsnog helderheid moet krijgen over besmettingsgevaar, ook als de verdachte toestemming weigert te geven.

Helder wil eveneens van de minister weten of hij bereid is een uitzondering in de Wet publieke gezondheid te maken waardoor in uitzonderlijke gevallen het medisch beroepsgeheim van artsen kan worden doorbroken zodat agenten altijd duidelijkheid kunnen krijgen of zij eventueel besmet zijn na bijvoorbeeld een spuugincident.

