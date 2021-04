Kanoër wordt al uren vermist, zoektocht bij Harderwijk gestaakt

Wat wil Harderwijk nou eigenlijk met het azc?

8 april Driehonderd asielzoekers moeten vertrekken uit het azc in Harderwijk. Niemand is daar per se op uit. Toch stevent de gemeenteraad deze maand af op het besluit om de omvang van het azc ‘af te schalen’ van de huidige achthonderd naar vijfhonderd. Hoe is het zover gekomen?