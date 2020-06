Kans groot dat ze opnieuw fout in gaan: Drugsbroers uit Harderwijk blijven in cel

De twee vroegen een dag eerder om vrijlating tot in ieder geval de rechtszaak op 24 augustus. Maar dat verzoek werd afgewezen. In de zaak van Oussama worden bij de onderzoeksrechter nog wat afnemers en gebruikers gehoord als getuigen. Daar had zijn advocaat ook nog om gevraagd.

Spil in drugsnetwerk

De twee vormen volgens de officier van justitie de spil van een drugsnetwerk van vijf verdachten. De handel in hard- en softdrugs in Harderwijk zou zijn begonnen in 2016 en zijn doorgegaan tot september vorig jaar. Toen wist de politie de mannen in de kraag te vatten. Er zou zeker drie ton aan criminele winst zijn gedraaid.

De officier denkt dat de rechtszaak tegen de twee broers op 24 augustus klaar is voor een inhoudelijke behandeling. Voor Naoufal ligt de ontnemingsvordering al klaar: ruim 338.000 euro. Die van Oussama is nog in de maak.

Lucratief