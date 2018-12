Karttalent Mitchell (10) uit Harderwijk wil de Formule 1 in, of anders de vrachtwagen

Mitchell heeft het racebloed niet van een vreemde. Vader Erwin, eigenaar van Zoet Racing in Harderwijk, is zelf fervent autoracer. Maar dan in de historische autorace, met als specialisme de Renault Alpine. En Mitchell was pas een paar maanden oud toen hij al mee ging naar de races of de garage. De jonge karter groeide op met auto’s en snelheid en zat al snel zelf in een kart. En met succes, want Mitchell werd al eens gehuldigd als Rookie kampioen in de microklasse en kende begin deze maand zijn sportieve hoogtepunt toen hij derde werd op het WK karten in Brazilië.