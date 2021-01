Kerstbomenhotel Harderwijk na lockdown weer open: ‘Met voorzorg de boom de zomer door helpen’

Al een aantal jaar is begin januari de tijd om de bomen bij de ontmoetingstuin de Rietmeen in te graven, maar in verband met corona is besloten om te wachten tot de lockdown voorbij is. ,,De kerstboom kan rustig tot begin mei in een pot bewaard worden. In mei begint het groeiseizoen pas, dan is het pas van belang dat de boom in volle grond staat’’, zegt Johan Peppelman, voorzitter van de ontmoetingstuin.