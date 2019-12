Kerstdiner in Harderwijk met allemaal volkomen onbekende gasten; een overgetelijke avond

Vooraf is Jolanda best een beetje zenuwachtig. ,,Wat heb ik me op de hals gehaald,’’ vraagt ze zich af. ,,Wie zijn de gasten, kunnen ze wel met elkaar opschieten, maken ze er geen rommel van, blijven ze niet tot veel te laat. Mijn dochter vroeg: ‘komen er ook daklozen en gaan ze bij ons naar de wc?’ Ik wist helemaal niet wat ik ervan verwachten moest. Het was een spontane opwelling. Ik heb er één nacht over nagedacht en toen heb ik mijn oproep op Facebook geplaatst. Twaalf mensen mochten zich opgeven.’’

Nooit eerder heeft Johanna zo’n kerstdiner gedaan. Ze is ervan overtuigd dat het goed komt. ,,We zien het wel, voor mij is het een verrassing wat er gaat gebeuren. Maar de mensen die zich hebben opgegeven zijn enthousiast, ik heb ze allemaal aan de telefoon gehad. Eén iemand heeft vanochtend toch nog afgezegd vanwege familieomstandigheden.’’

De gasten arriveren keurig op de afgesproken tijd, om 17 uur. Het duurt tot 20 uur, heeft Johanna voorzichtigheidshalve in de uitnodiging gezet. Twee gasten, Rebecca en Ties, zijn al een paar uur eerder gekomen om te helpen met koken en voorbereiden.

De wereld is klein

,,Ik kan zelf niet zo goed koken,’’ verontschuldigt Johanna zich. ,,Ties houdt juist heel erg van koken voor anderen. Dus zij vindt het geweldig om nu de kerstmaaltijd voor de hele groep te maken. Zij geeft mij op deze manier een cadeautje.’’

Johanna Veenstra schenkt de glazen in voor de volkomen onbekende gasten die bij haar thuis aanschuiven bij het kerstdiner.

Harry, Chris en Stentorverslaggever Hemmy zijn de mannen, Johanna, dochter Karlijn, Rebecca, Babette en Ties zijn de vrouwen. De wereld in een stad als Harderwijk is klein, zo blijkt. Al snel valt op dat de gasten gezamenlijke kennissen hebben of dingen hebben meegemaakt waar anderen bij zijn geweest.

Eenzaam

,,Ik voel me erg eenzaam,’’ vertelt Harry. ,,Mijn moeder is dit jaar overleden. Ik belde elke dag met haar, ik mis haar. Een paar jaar geleden ben ik gescheiden, het was niet mijn keuze. Gelukkig heb ik mijn kinderen nog. Maar ik ben niet iemand die naar het café gaat of makkelijk ergens naartoe gaat. Dus zit ik vaak alleen thuis. Een van mijn kinderen had de uitnodiging van Johanna gelezen op Facebook en vroeg of ik er geen zin in had. Ik heb wel een tijdje lopen twijfelen.’’

Ook Chris aarzelde. ,,Je weet niet wat je kan verwachten. Een kennis van me, ze is 90 jaar, zei tegen me dat ik moest gaan. Ik heb me de hele dag zenuwachtig gevoeld. Toen ik hier aanbelde werd er eerst niet open gedaan. Ik dacht dat alle buren nieuwsgierig naar me zaten te kijken vanachter de gordijnen.’’

Verrassing

Rebecca was door haar moeder geattendeerd op het bijzondere kerstdiner van Johanna. ,,Ze zit op de Canarische eilanden en vroeg of ik dit misschien leuk vindt om te doen. Normaal doen we kerst bij de familie. Mijn zus Babette heb ik uitgenodigd voor een verrassingavondje, ze wist niet waar we naartoe gingen.’’

gazpacho als voorgerechtje

Nadat Johanna het voorgerecht heeft opgediend (een gazpacho) vertelt ze iets over zichzelf. ,,Ik heb mijn werk opgezegd dit jaar omdat ik me er niet gelukkig in voelde. Nu zoek ik nieuwe uitdagingen. Ik wil me meer open stellen voor mensen. De wereld is te hard, vind ik. We zouden meer moeten delen, elkaar meer moeten helpen.’’

Kerst om nooit meer te vergeten

De anderen vertellen allemaal om de beurt iets over hun persoonlijke leven. Al snel is de sfeer ontspannen en zit iedereen met elkaar te praten. De oudste (62) en de jongste (27) praten even makkelijk met elkaar als de leeftijdsgenoten. De rode kool met steranijs en kaneel, de haricot verts met spekjes, de witlof met blauwe-kaassaus en de varkenshaasjes met championsaus smaken geweldig.