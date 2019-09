Ketenmarinier staat klaar om criminele asielzoekers in Harderwijk aan te pakken

Friese expert haalt Harderwij­ker botters door de ‘bodyscan’

26 september Het onderhoud van de vier oude schepen van de Harderwijkse Botterstichting krijgt een totaal nieuwe aanpak. In plaats van de huidige willekeurige reparatiebeurten, komt er een uitgekiend vijfjarenplan, inclusief prioriteitenlijstje van welke klus het eerst moet. Woensdag was het startschot met een uitgebreide inspectie door een expert uit Friesland. Die keek, hoorde, klopte, voelde en rook dat het een lieve lust was.