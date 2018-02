Kettingbotsing bij Harderwijk zorgt voor lange file op A28

Ontspannen kan weer bij de Zwaluwhoeve

23 februari Wellnessresort Zwaluwhoeve in Hierden kan zaterdag, vijf dagen nadat er een fikse brand woedde, weer klanten ontvangen. Vier sauna's zijn niet meer beschikbaar, maar er zijn voldoende faciliteiten over voor een dagje wellness, meldt het resort in een mail aan klanten.