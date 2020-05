Keuze voor beste plan op plek oude bieb in Harderwijk niet eenvoudig

Zorgen om drukte op strand en in centrum Harderwijk; ‘Neem uw verantwoor­de­lijk­heid’

9 mei In het centrum van Harderwijk en op het Strandeiland aan de boulevard is het zaterdagmiddag behoorlijk druk. Op twitter verschijnen foto's met kritiek. 'Gedrag is iets wat mensen ook zelf moeten willen’, reageert burgemeester Harm-Jan van Schaik.