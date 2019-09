Kiezen tussen kruispunt en rotonde in centrumring Harderwijk

Politie Harderwijk staat op scherp: een gewaar­schuwd raddraaier op de boulevard telt voor twee

31 augustus Trossen die los worden gegooid, jongeren die over schepen lopen, op deurtjes kloppen en zorgen voor geluidsoverlast. Veel uitgaanspubliek verlaat de stad via de Boulevard. Her en der komen er klachten binnen over baldadigheid. De politie krijgt signalen maar aangiftes zijn er niet. Toch waarschuwt wijkagent Marijn ten Brinke de jeugd - via Instagram.