Kijkje in de keuken: zo ziet de noodtent eruit bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk

Hoe hangt de coronavlag erbij? Met de stickers van Harderwij­ker Laurens zijn er geen twijfels

17 maart Stickers die je status aangeven: virusvrij, of in quarantaine. Laurens uit Harderwijk biedt ze aan op Marktplaats. ,,Zodat het voor iedereen gelijk duidelijk is hoe de vlag erbij hangt.”