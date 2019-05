Kinderen aan het roer voor een gezelliger Stromenwaard in Harderwijk

Meer ruimte voor zonnepalen in Harderwijk­se binnenstad

11:00 Op veel meer daken in de Harderwijkse historische binnenstad mogen straks zonnepanelen worden gelegd. Op het wooncomplex aan het Kerkplein bijvoorbeeld en op de Vuldersbrink, maar ook in smalle woonstraten. Als het maar niet te veel in het oog springt.