Kinderen komen uit hele land naar Speculaasstad in Harderwijk

Sinterklaas en zijn pieten zijn dit jaar verhuisd. Ze logeren in Speculaasstad aan de Havendijk in Harderwijk. Sint heeft zijn werkkamer in molen De Hoop en de activiteiten, die bij het kinderfeest horen, zijn ondergebracht in restaurant Veluvia, Pakjesboot 14 en de Vischafslag/ Botterstichting. En tussen de pakjes en de pepernoten, is ook nog de collectie van het Nationaal Sinterklaasmuseum te zien.

De coördinatiepiet, alias Tim Smit, rent heen en weer om alles in goede banen te leiden. ,,We hebben negen jaar in ’t Klooster mogen logeren. Omdat daar nu een verbouwing gaande is, moesten we een ander adres zoeken. En daar ben ik wel een half jaar mee bezig geweest’’, vertelt hij. ,,We moesten hier even opnieuw het wiel uitvinden hoor, maar nu het eenmaal draait is de sfeer weer als vanouds.’’

Verwachting

Met grote ogen en vol verwachting lopen de kinderen de werkkamer van Sinterklaas binnen. Samen met juf Marjan, die gitaar speelt, zingen zij Sinterklaas toe en de ouders zijn drukdoende hun kroost op de foto te zetten.

,,Geef Sinterklaas maar een handje’’, moedigt een moeder haar dochtertje aan. Ze twijfelt en wil best op de foto maar dan wel samen met mama.

Chris (7) vindt het echt niet spannend en op de vraag ‘wat is nu het leukst van Sinterklaas?’, antwoordt hij uiteraard: ,,De cadeau­tjes. Maar ik heb ook pepernoten gebakken en die neem ik mee naar huis.’’

Volledig scherm Pieten helpen bij het knutselen. © Ruben Schipper

De Bakpiet duwt haar krullen een beetje naar achter. ,,Het is aanpoten met alle pepernoten die de kinderen gedraaid hebben en die nu afgebakken moeten worden. Ze willen allemaal wel een bakje meenemen’’, zegt ze lachend.

Het is een middagvullend programma. Op de meelzolder wordt het verhaal verteld waarom Sinterklaas verhuisd is en waarom hij nu bij de molenaar en zijn stoere dochter Joosje logeert. Er kunnen pietenmutsen worden gemaakt. Kinderen kunnen spelletjes doen, zich verkleden of meedoen aan de grote Sinterklaasquiz.

,,En omdat het in drie locaties is ondergebracht, is het ook echt een stad geworden’’, stelt de coördinatiepiet.

Gezinnen

Sinterklaas is tevreden over de belangstelling; ,,Er komen kinderen uit het hele land. Ik heb gesproken met gezinnen uit Friesland en Limburg, die komen speciaal hiervoor naar Harderwijk’’, weet hij.

Stonne Moerdijk knikt bevestigend, zij is helemaal vanuit Aalsmeer gekomen. ,,Ik ben met mijn vriendin Melissa, zij woont in Putten, en onze jongens Alexander en Olivier zijn allebei zes jaar. We plannen dit al in september en ik heb nog nergens iets gezien wat hierop lijkt. Dit is echt heel leuk’’, zegt ze.

Sinterklaas en zijn pieten hebben in anderhalve week alle spullen van ’t Klooster naar de molen verhuisd. ,,Dat was een hele operatie, we hebben allemaal hard gewerkt. We hebben zo’n twintig pieten, die allemaal heel veel plezier hebben in hun rol als piet’’, vertelt de Hoofdpiet. En omdat het groots is aangepakt, is Speculaasstad woensdag dan ook officieel geopend door de kinderwethouder van Harderwijk, Nino Petersen.