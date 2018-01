Paragnosten en 'onverklaarbare ongelukken op A28' tijdens spirituele beurs in Harderwijk

13:52 Paragnosten, handlijnkundigen en mediums zijn zaterdag 20 januari in De Kiekmure in Harderwijk. Tijdens de Spirituele Gezondheidsbeurs is er bijzondere aandacht voor Het Ronde Huis in Nunspeet, dat omgeven is door mysteries.