Kitesurfster op strand Horst eindigt in boom

De kitesurfster werd door de verraderlijke wind enkele tientallen meters meegesleurd. Ze vloog vanuit het water over het strand een boom in. Haar kite kwam vast te zitten in de top van de boom. De vrouw viel vervolgens naar beneden. Door de klap was de vrouw enige tijd buiten bewustzijn. Even later kwam ze weer bij kennis en werd ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Harderwijk gebracht.