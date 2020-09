Klaar voor 360 coronatests per dag in Harderwijk

Medewerkers van de GGD staan er vanaf morgen klaar voor: per dag kunnen 360 coronatests worden afgenomen in een bedrijfspand op industrieterrein Lorentz in Harderwijk.

Vanaf 08.30 uur zijn mensen die een afspraak hebben gemaakt via 0800 1202 of via coronatest.nl welkom, aldus woordvoerder Thomas Thasing van GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,We openen gelijk met drie teststraten, elk met een capaciteit van 120 tests per dag.’’

Acht medewerkers

Op de testlocatie staan op ieder moment acht medewerkers; twee per teststraat, een coördinator en een portier. Elke drie minuten worden drie tests afgenomen.

Vorige week werd bekend dat bewoners van de regio West-Veluwe voor een coronatest niet langer naar teststraten in bijvoorbeeld Apeldoorn, Amersfoort of Lelystad zouden hoeven rijden. Volgende week gaat ook in Heerde nog een testlocatie van start.

Niet uitstappen

De afgelopen dagen zijn in en bij het pand aan de Fahrenheitstraat achterop bedrijventerrein Lorentz tenten, hekken en andere materialen geplaatst en zijn routes uitgezet. Mensen die zich laten testen rijden met de auto via de zijingang vanaf de Van Leeuwenhoekstraat door de drive-in.

Volledig scherm De testlocatie is bereikbaar via de Van Leeuwenhoekstraat en hekken leiden de bezoekers naar de ingang, langs de 'portier' in het groenwitte hok. © Teake Dijkstra

Net als bij attracties in pretparken staan de auto's in een slinger tussen hekken in de wachtrij voordat ze aankomen bij de portier die de gegevens controleert en de mensen verwijst naar de vrijkomende teststraten. Uitstappen is niet nodig.

Langer wachten

Om te testen op besmetting, wordt met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of er sprake is van een besmetting. Landelijk is er nog wel een probleem met de capaciteit van de laboratoria waar dat gebeurt. Daardoor kan het soms langer duren voordat er een uitslag is.

Elders in Nederland komen bij GGD's zoveel aanmeldingen binnen voor de coronatest dat de testlocaties het niet bij kunnen benen. In deze regio is dat nog niet aan de orde. Indien de teststraat in Hardrwijk is volgeboekt, worden mensen verwezen naar bijvoorbeeld Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van GGD Noord- en Oost-Gelderland kan iedereen zich op die manier altijd binnen 24 uur laten testen.

Toename

In Harderwijk neemt het aantal positief geteste mensen de afgelopen tijd toe met gemiddeld tien per week. Dat was ook in Nijkerk het geval. In andere gemeenten in de regio blijft de stijging beperkt tot een tot vijf per week.