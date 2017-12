Klant redt megakreeft Louis (80) en brengt hem naar het Dolfinarium

Louis werd door Canadese vissers gevangen bij Novia Scotia en belandde uiteindelijk bij Haarlemse restaurant The Louisiana Lobstershack. Eigenaar Fausto Albers heeft in zijn culinaire leven veel kreeften gezien, maar een exemplaar van 8,2 kilo was ook voor hem een unicum. ,,Ik had er oprecht moeite mee om hem rucksichtslos in de pan te gooien", zegt hij. ,,Ons motto zo richting de kerst is: 'don't be shellfish', dus toen ontstond het idee om 'm te veilen voor het goede doel. The Ocean Cleanup, een organisatie die afval uit oceanen opruimt. Immers: zonder schone oceanen, geen kreeft." Voor de winnaar zou Louis, zoals hij werd gedoopt, dan exclusief bereid worden.