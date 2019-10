Klapboem, aan de kant! Lantaarn komt met deel van de gevel naar beneden in winkelstraat Harderwijk

video updateEen harde klap, stofwolken en schreeuwende mensen in de Donkerstraat in Harderwijk. In de drukke winkelstraat kwam rond de middag een zware lantaarn naar beneden, met een deel van een gemetselde gevel. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde toen een hijskraan tegen 12.30 uur een pallet met stalen platen omhoog hees in verband met werkzaamheden in winkelpanden aan de overkant. De brokstukken vielen vrijwel recht naar beneden langs de gevel en vielen op de plek waar volgens winkelpersoneel kort tevoren nog een man had gestaan, wachtend op zijn vrouw in de kledingzaak Vila.

Niet afgesloten

Personeel van verschillende winkels hoorden binnen alleen een grote klap en mensen die riepen ‘aan de kant!', zoals shopmanager Larissa Zuidema van Vila, in het getroffen pand, vertelt. Ook bezoekers van de winkels schrokken enorm, evenals mensen buiten. Opmerkelijk was dat winkelend publiek gewoon langs de draaiende hijskraan konden lopen, de winkelstraat was tijdens de werkzaamheden niet afgesloten.

De pallet was bij het hijsen tegen de stalen kabel gekomen die over de weg hing in verband met de feestverlichting, zoals bijvoorbeeld ook ter hoogte van C&A. De kabel zit verankerd in de buitenmuur en die constructie was zo stevig dat de stenen werden losgetrokken, inclusief de daaraan bevestigde lantaarn.

Volledig scherm Tijdens hijswerkzaamheden was de lading tegen een over de weg hangende stalen kabel gekomen. © eigen foto

,,Gelukkig stond er niemand onder’’, aldus de ook hevig geschrokken aannemer Thom van der Wardt, die met de pandeigenaar nadere afspraken maakte over de verdere aanpak.

Geen schade binnen

De buitenwand was niet met ankers bevestigd aan de binnenmuur. ,,Dat is misschien ook maar goed geweest. Anders was er binnen vast ook schade ontstaan.’’

Volledig scherm Op de plek waar de brokstukken en de lantaarn op de grond belandden had kort tevoren nog een man staan wachten op zijn vrouw in de modezaak. © Ruben Schipper

Dat bleek nu niet het geval te zijn. Er was op het moment van het ongeval niemand in de woning, maar later kon wel worden vastgesteld dat zowel in de winkel beneden als in de woning boven niets is gebeurd.

Laden en lossen

Volgens Van der Wardt was met de gemeente overlegd wanneer de hijskraan aan het werk zou kunnen in de winkelstraat. ,,Dat mocht in elk geval niet voor elf uur 's morgens in verband met het laden en lossen voor de winkels.’’ Misschien had het toch beter op een ander moment gekund, meent hij nu.

Bij de gemeente kon nog geen duidelijkheid worden verkregen over eventuele afspraken en voorwaarden rond hijswerkzaamheden in het promenadegebied.