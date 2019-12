Klein maar wel ‘groots’ wonen op de grens van Harderwijk en Ermelo

Buurtbewo­ners Putten kiezen voor vuurwerk­vrije jaarwisse­ling

19 december Geen vuurwerk in de oudjaarsnacht in het bosgebied bij Putten, rond De Laak, de Julianalaan en de Postweg. Bewoners van het gebied hebben dat met elkaar afgesproken en de gemeente ondersteunt dat initiatief. In Harderwijk is een hondenlosloopgebied vuurwerkvrij verklaard.