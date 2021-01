Kleine lokalen in Harderwijk vormen samen lijst voor raadsverkiezingen

Hoe minder hard rijden op de snelwegen woningzoe­ken­den in Harderwijk een handje helpt

23 december De uitstoot van stikstof is geen probleem meer voor de woningbouw in Harderwijk. Eerder leek de voortgang van de bouw in het Waterfront en Harderweide vertraging op te zullen lopen door de landelijke stikstofproblematiek. Maar het is allemaal opgelost.