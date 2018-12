Kleinkinderen bedenken naam voor nieuw woongebouw Sonnevanck in Harderwijk

video Jan is 84 jaar, maar kreeg toch contract­ver­len­ging: ‘Ik kan gewoon niet zonder’

7:21 Een fabriek zonder Ome Jan? Nee, dat kunnen ze zich bij de koekjesmaker van Van Delft in Harderwijk echt niet voorstellen. Jan Schaap (84), is daar al sinds 1958 in vaste dienst en knoopt er nog maar eens een jaartje aan vast. ,,Ik kan de mensen en de geur van koekjes gewoon niet missen.’’