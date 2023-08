Klopjacht op Nederlander (21) in Italië na doodsteken vader en Harderwijker: ‘We kunnen het niet bevatten’

Camera’s moeten eind maken aan jarenlange overlast in uitgaans­cen­trum Nunspeet

Loopt het de spuigaten uit? Zo extreem is het niet, zegt burgemeester Céline Blom, maar er zijn wel zoveel incidenten in het uitgaanscentrum van Nunspeet dat maatregelen nodig zijn. Cameratoezicht kan het antwoord zijn, denkt ze. Daarom is er vier weekenden lang een proef aan de Stationslaan. Wie over de schreef gaat staat er gekleurd op.