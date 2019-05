KNRM redt tien ‘schattige’ katjes van jacht bij Harderwijk

Een reddingsteam kwam zondagavond in actie nadat zij een melding kregen van een gestrand jacht op het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde. ,, Mensen hadden motorproblemen, daarom zijn we die kant op gegaan’’, verteld De Gunst, die overigens zelf niet aanwezig was bij de actie. ,, We moeten in onze rapporten altijd aangeven hoeveel mensen er aan boord waren en of er ook dieren aanwezig waren. Het komt wel eens voor dat er een hond of een kat aan boord is, maar tien katten.. dat is wel een bijzondere redding.’’