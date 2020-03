Kolonie aalscholvers kakt molen in Harderwijk onder

Molen De Hoop aan de Vissershaven in Harderwijk is een toevluchtsoord geworden voor minstens honderd aalscholvers. Omdat de vogels de hele omgeving onder kakken wil de eigenaar van de molen ze graag wegjagen, maar niemand weet hoe dat moet.

De grote zwarte vogels vliegen af en aan. Af en toe pikt er een een vis uit het water van de Vissershaven, om die op te peuzelen op de wieken van de molen. Ook op de kap van de molen zit een groep aalscholvers. Aan de Havendijk zijn de stoeptegels en straatklinkers bezaaid met vogelpoep. Het is op dit moment niet aan te bevelen je auto in die straat te parkeren.

Drama

,,Het is een drama,’’ reageert secretaris Karel van de Heuvel van de Harderwijker Molenstichting. ,,De molen is wit uitgeslagen van alle poep. De uitwerpselen werken in op het hout van de stelling en de wieken, en ook het riet lijdt schade.’’

Bijna elk voorjaar strijken er wel aalscholvers neer op de molen aan de Harderwijkse haven. Meestal duurt dat enkele weken, totdat de dieren hun nesten gaan bouwen bij het Veluwemeer. Maar dit jaar is het veel erger dan andere jaren. ,,We weten de oorzaak niet, waarom er dit jaar veel meer aalscholvers zijn. De molen staat al een paar weken stil, vanwege de coronacrisis. Ik denk dat ze dat in de gaten hebben,’’ vermoedt de man van de molenstichting.

Vissenkoppen

De stelling rond de rietgedekte molen ligt ondertussen bezaaid met vissenkoppen en halfvergane viskadavers. De molenstichting heeft de molen een slag gedraaid, zodat de wieken nu boven de Havendijk hangen en niet meer boven het naastgelegen restaurant Chez Brochard, waar de aalscholverpoep als regen uit de lucht neerdaalde.

,,Ze schijten alles onder,’’ zegt Pascal Kroon van het restaurant. ,,Ik denk dat het goed zou zijn als de molen een paar keer per dag zou draaien om de aalscholvers te verjagen.’’

,,De molen een korte tijd laten draaien helpt waarschijnlijk niks,’’ zegt bestuurslid Van de Heuvel van de Molenstichting. ,,Vóór het coronavirus draaide de molen elke zaterdag, maar nu kan dat niet. We zouden hem 24 uur per dag moeten laten draaien om de aalscholvers te verjagen, maar dat is onmogelijk.’’

Roofvogelgeluiden

,,Hoe jaag je honderd aalscholvers weg. We hebben ons laten informeren door deskundigen, onder meer van De Hollanse Molen, maar niemand weet een oplossing. We hebben met een hamer op de wieken geklopt, maar na 5 minuten zitten de vogels terug op de wieken. De wieken schuiner zetten kan ook niet, want alleen op de huidige stand kunnen de wieken worden vastgemaakt aan de stelling, zodat hij niet op hol kan slaan.

,,Roofvogelgeluiden maken schijnt ook niks te helpen, hebben we ons laten vertellen. Als iemand een oplossing weet, houden we ons aanbevolen.’’